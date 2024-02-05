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В Удмуртии отцы подрались на парковке у детского сада на глазах у ребенка

Shot: в Удмуртии двое мужчин устроили драку на парковке у детского сада

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В Сарапуле двое мужчин устроили драку возле детского сада из -за парковочного места. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел возле детского сада №20 в Сарапуле, двое отцов привезли детей в сад и поссорились из-за парковочного места. Первая стычка родителей закончилась взаимными оскорблениями.

Спустя месяц отцы снова встретились у единственного свободного места на парковке, на этот раз ссора быстро переросла в драку, свидетелем избиения отца стал шестилетний мальчик.

Мужчина зафиксировал побои и обратился с заявлением в полицию, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянки подрались возле детского сада из-за ссоры в соцсетях.

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