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Экипаж разбившегося вертолета Ми-8 в Карелии пока не обнаружен

Спасатели не нашли членов экипажа на месте крушения вертолета МИ-8 в Карелии

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Телеграм-канал «Парфенчиков|Карелия»

Спасатели не нашли трех членов экипажа на месте крушения вертолета Ми-8 в Карелии. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

«Члены экипажа, сотрудники МЧС ВытегрыВладимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», — написал чиновник.

Он уточнил, что глубина в месте падения вертолета составляет около 50 метров. В настоящее время специалисты готовятся к погружению.

4 февраля из аэропорта Пески вылетел вертолет МЧС Ми-8. Воздушное судно совершало тренировочный полет по маршруту «аэропорт Пески — аэропорт Вытегра». На борту находились 3 члена экипажа. По предварительным данным, воздушное судно совершило попытку аварийной посадки и упало в Онежское озеро. Спасателям удалось обнаружить во льду большую промоину, а также части фюзеляжа с надписью «МЧС».

В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее появились первые кадры с места крушения вертолета МЧС в Карелии.

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Крушение Ми-8 в Карелии
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