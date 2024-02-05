Диетолог рассказала о важности включения в рацион несезонных продуктов

Зимой овощи в России становятся заметно дороже, в том числе растут цены на огурцы. Этот овощ большинство россиян включают в рацион на регулярной основе, однако если такой возможности нет, то это не страшно, считает врач-диетолог Маргарита Королева. Дефицит этого несезонного овоща не имеет последствий для здоровья человека, пояснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«У каждого овоща есть свой период вызревания, так что если мы будем питаться только сезонными продуктами, то это будет вполне себе физиологично. Раньше огурцов зимой вообще не было, и их факт попадания на новогодний стол всегда был большой радостью. И я еще не припомню случая, когда организм человека испытывал проблемы из-за отсутствия в себе составляющих огурца, накапливая в себе какие-то патологические поломки», — заявила Королева, подчеркнув, что всю гамму компонентов овоща можно получить из других продуктов.

Импортные огурцы, которые продаются зимой в магазинах, часто не отличаются полезным составом и не сравнятся с сезонными овощами, подчеркнула диетолог. Она призвала придерживаться сбалансированного питания, не расстраиваясь, если нет возможности включить в рацион дорогие несезонные овощи.

Напомним, в Минсельхозе РФ пообещали, что цены на огурцы и помидоры начнут снижаться весной, когда на рынок начнет поступать новый урожай из парников.

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