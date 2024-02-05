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Власти Вологодской области вызвались помочь в поиске пропавших после крушения Ми-8

Филимонов: Волгоградская область поможет с поиском людей после крушения Ми-8

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Илья Наймушин/РИА Новости

Правительство Вологодской области готово помочь с поиском пропавших членов экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Карелии. Об этом сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Филимонов выразил поддержку близким и родным членов экипажа, губернатору Карелии Артуру Парфенчикову и всем жителям Республики Карелия, руководству и сотрудникам МЧС России.

Чиновник подчеркнул, что правительство Вологодской области готово оказать любую помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие.

Экипаж выполнял тренировочный полет по маршруту ПетрозаводскВытегра и последний раз выходил на связь 4 февраля в 17:04 мск. По предварительным данным, вертолет совершил попытку аварийной посадки и упал в Онежское озеро. Основные обломки вертолета и экипаж пока не найдены. Ми-8 принадлежал ФГБУ «Северо-Западный авиационный спасательный центр МЧС России».

На борту вертолета находился только экипаж — три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее вертолет Ми-8 разбился и сгорел при жесткой посадке на Алтае.

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