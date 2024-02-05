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Власти Сочи рассказали о ситуации на перегоне Дагомыс — Лоо

Копайгородский: на станции Лоо и Дагомыс направлены автобусы для пассажиров ж/д

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Нина Зотина/РИА Новости

Глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что для транспортировки пассажиров поездов, остановившихся из-за схода сели, на станции Лоо и Дагомыс были направлены автобусы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы оперативно направили 22 автобуса на станции Лоо и Дагомыс, чтобы пассажиры смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера, в аэропорт. За ночь перевезли 1800 человек», — поделился глава Сочи.

Он добавил, что автобусы продолжают курсировать, предпринимаются все меры для расчистки путей и восстановления контактной сети.

До этого в РЖД сообщали, что железнодорожники устраняют последствия стихии на участке Туапсе — Адлер. Ликвидацией последствий стихии заняты более 100 человек.

В настоящее время движение поездов в районе Сочи приостановлено, шесть пассажирских поездов задерживаются как минимум на четыре часа. Во всех поездах поддерживается комфортный температурный режим.

Ранее во Владивостоке сошел сель.

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