Упавшего с заледеневшего водопада альпиниста с травмой ноги спасли в Бурятии

В Бурятии спасатели эвакуировали туриста, получившего травму во время занятия альпинизмом. Сообщение об этом появилось в группе республиканского агентства ГО и ЧС.

3 февраля сотрудники поисково-спасательной службы узнали, что в горах Тункинского района пострадал альпинист. Мужчина поднимался вверх по заледеневшему водопаду на реке Кынгарга в компании из пяти человек, но поскользнулся и упал вниз. Он травмировал ногу и потерял возможность самостоятельно передвигаться.

Спасатели прибыли на место и наложили шину на ногу пострадавшего. Затем они уложили туриста на носилки и при помощи его друзей-альпинистов пешком доставили мужчину в село Аршан. Там потерпевшего передали бригаде врачей.

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