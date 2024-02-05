В РЖД устраняют последствия схода селя на Черноморском побережье

Железнодорожники устраняют последствия схода селя на участке железной дороги Туапсе – Адлер. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Отмечается, что ликвидацией последствий стихии заняты более 100 человек.

«Ведется восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, и селевые массы продолжают сходить на путь», — говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов в районе Сочи приостановлено, шесть пассажирских поездов задерживаются как минимум на четыре часа. Во всех поездах поддерживается комфортный температурный режим. На участке Дагомыс – Якорная Щель автобусами осуществляется перевозка пассажиров, следующих поездами «Ласточка» в Аэропорт Сочи и из Аэропорта Сочи на север.

В ночь на понедельник, 5 февраля, в районе поселка Дагомыс Краснодарского края сошел сель и полностью заблокировал проезд всем поездам и электричкам.

Ранее во Владивостоке сошел сель.