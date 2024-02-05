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В оперативных службах назвали возможную причину крушения вертолета МЧС в Карелии

ТАСС: следствие рассматривает ошибку пилотов как одну из причин крушения Ми-8

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Илья Наймушин/РИА Новости

Следствие рассматривает ошибку пилотов, погодные условия и неисправность техники как возможные причины крушения вертолета МЧС России Ми-8 в Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

В оперативных службах уточнили, что приоритетной версии крушения вертолета на данный момент нет.

«Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что перед вылетом из Петрозаводска борт МЧС прошел все необходимые процедуры в соответствии с регламентом.

До этого РИА Новости сообщало, что Следственный комитет после крушения вертолета МЧС возбудил уголовное дело.

4 февраля вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в окрестностях Карелии. Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.

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Крушение Ми-8 в Карелии
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