В оперативных службах назвали возможную причину крушения вертолета МЧС в Карелии

Следствие рассматривает ошибку пилотов, погодные условия и неисправность техники как возможные причины крушения вертолета МЧС России Ми-8 в Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

В оперативных службах уточнили, что приоритетной версии крушения вертолета на данный момент нет.

«Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что перед вылетом из Петрозаводска борт МЧС прошел все необходимые процедуры в соответствии с регламентом.

До этого РИА Новости сообщало, что Следственный комитет после крушения вертолета МЧС возбудил уголовное дело.

4 февраля вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в окрестностях Карелии. Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.