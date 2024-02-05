Гражданина Австралии приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой

В Китае австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания в Пекине. Об этом сообщила глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг на своей странице в X.

По словам Вонг, правительство Австралии шокировано тем, что в отношении гражданина страны в иностранном государстве было принято такое решение.

Министр уточнила, что смертная казнь будет заменена для Хэнцзюня на пожизненное заключение, в случае если в течение двух лет он не совершит серьезных преступлений.

По данным телеканала ABC, посол Китайской Народной Республики в Австралии был вызван в австралийский МИД для разъяснений.

Ян Хэнцзюнь задержали в Китае в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее власти КНР предъявили ему обвинения в шпионаже. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Австралии Скотт Моррисон назвал обвинения в отношении австралийского гражданина несоответствующими действительности.

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