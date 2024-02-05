В Кузбассе осудили 75-летнюю женщину, которая оставляла антивоенные послания в подъездах

В Кемеровской области пожилую женщину привлекли к ответственности за вандализм. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

75-летняя жительница Новокузнецка выходила на прогулку с маркером, который неоднократно использовала, чтобы выразить свое отношение к СВО. С его помощью пенсионерка оставляла антивоенные послания на стенах, мусоропроводах, батареях и лифтах.

Ее поймали. В отношении женщины возбудили дело о вандализме. После задержания пенсионерка не поменяла позицию и заявила о своих взглядах в разговоре с правоохранителями.

Суд признал ее виновной и ограничил в свободе на год и два месяца. Теперь пожилая женщина обязана носить на ноге электронный браслет и отмечаться в полиции.

Ранее пенсионерку из Ростовской области осудили на 5,5 лет колонии за фейки о ВС РФ.