Московский зоопарк показал, как маленькая панда Катюша спит с мамой

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась видео с панденком Катюшей, которая отдыхает вместе со своей мамой Диндин. Соответствующее видео опубликовано в ее Telegram-канале.

На видео мама-панда лежит на деревянных ступеньках вместе со своей дочкой. Видно, что за полгода детеныш достаточно подрос.

«Это что-то невозможно милое. Пришла к маме и легла с ней рядышком на лестнице», — написала Акулова.

Кадры были засняты накануне, 4 февраля.

В Московском зоопарке регулярно выкладывают видеоролики о жизни Катюши. В начале февраля Акулова показала видео, на котором Катюша хулиганит. Панденок валялся в ветках бамбука.

Следом за этим роликом гендиректор московского зоопарка выложила две фотографии Катюши. На одной из них панденок сидит в забавной позе, а на другой — играет с кипером вольера, которого тянет за рукав футболки.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как панда Катюша изучает порог вольера.