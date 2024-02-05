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Появилось видео с места схода оползня на ж/д пути около Сочи

В сети опубликовали кадры места схода оползня на пути под Сочи

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Телеграм-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»

Появились кадры с места схода оползня на железнодорожные пути в районе поселка Дагомыс, недалеко от Сочи. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Оползень сошел с горы прямо на на железную дорогу. Это произошло из-за переувлажнения грунта после проливных дождей на курорте. Из-за стихийного бедствия работа пригородных электричек и поездов дальнего следования приостановлена.

Сейчас устраняют последствия схода грунта. Железнодорожные пути очищают с помощью спецтехники.

«Застрявших в Дагомысе людей попросили покинуть электричку, на улице ждали 2 автобуса», — рассказал журналистам пассажир электрички.

Также в Сочи закрыли часть горнолыжных трасс. Утром 5 января сообщалось, что в Сочи на фоне сильных ливней и ожидаемого поднятия уровня воды в реках объявлено экстренное предупреждение. В МЧС также предупредили, что в горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. В ведомстве рекомендовали людям, которые окажутся в зоне затопления во время паводка, собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал россиянам погодные аномалии.

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