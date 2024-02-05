Сель сошел на ж/д пути около Сочи, движение поездов остановлено

Из-за сошедшего на железнодорожные пути селя движение поездов в районе Сочи остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

В ночь на понедельник в районе поселка Дагомыс Краснодарского края сошел сель и полностью заблокировал проезд всем поездам и электричкам.

«В поезде сидим в сторону Краснодара, говорят, надолго, в Дагомысе людей пересаживают на автобус до Лоо и дальше на поезде», — рассказал журналистам один из пассажиров поезда.

В сообщении подчеркивается, что предпринимаются все необходимые меры для удобства пассажиров в сложившихся обстоятельствах.

До этого в Сочи затопило дороги из-за дождя, в результате стихии были повреждены автомобили. Упавшее из-за дождя дерево повредило два транспортных средства.

Также в Сочи закрыли часть горнолыжных трасс. Утром 5 января сообщалось, что в Сочи на фоне сильных ливней и ожидаемого поднятия уровня воды в реках объявлено экстренное предупреждение. В МЧС также предупредили, что в горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. В ведомстве рекомендовали людям, которые окажутся в зоне затопления во время паводка, собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.

Ранее во Владивостоке сошел сель.