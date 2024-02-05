Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сель сошел на ж/д пути около Сочи, движение поездов остановлено

Из-за сошедшего на пути селя в Сочи остановлено движение поездов

close
100%
Артур Лебедев/РИА Новости

Из-за сошедшего на железнодорожные пути селя движение поездов в районе Сочи остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

В ночь на понедельник в районе поселка Дагомыс Краснодарского края сошел сель и полностью заблокировал проезд всем поездам и электричкам.

«В поезде сидим в сторону Краснодара, говорят, надолго, в Дагомысе людей пересаживают на автобус до Лоо и дальше на поезде», — рассказал журналистам один из пассажиров поезда.

В сообщении подчеркивается, что предпринимаются все необходимые меры для удобства пассажиров в сложившихся обстоятельствах.

До этого в Сочи затопило дороги из-за дождя, в результате стихии были повреждены автомобили. Упавшее из-за дождя дерево повредило два транспортных средства.

Также в Сочи закрыли часть горнолыжных трасс. Утром 5 января сообщалось, что в Сочи на фоне сильных ливней и ожидаемого поднятия уровня воды в реках объявлено экстренное предупреждение. В МЧС также предупредили, что в горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. В ведомстве рекомендовали людям, которые окажутся в зоне затопления во время паводка, собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.

Ранее во Владивостоке сошел сель.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами