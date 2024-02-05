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В России планируют ужесточить оборот медицинского спирта

Мурашко заявил, что оборот медицинского спирта в России планируется ужесточить

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта уже прошел обсуждение и будет дорабатываться дальше. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Сегодня уже прошло общественное обсуждение ужесточения мер по контролю за медицинской субстанцией по спирту, чтобы не было утечки в нелегальный оборот», — уточнил чиновник.

Министр отметил, что обсуждаются и поступающие предложения о более свободной продаже алкоголя, но официальная позиция Минздрава состоит в том, что это недопустимо. По его мнению, такие изменения могут привести к увеличению потребления алкоголя, что будет иметь негативное влияние на здоровье и продолжительность жизни людей.

До этого главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов заявил, что ежевечернее употребление алкоголя может стать началом зависимости и сопровождаться проблемами со сном и давлением. По словам доктора, употребление даже небольшого количества алкоголя каждый вечер является первым признаком зависимости.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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