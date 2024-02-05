Пропавший с радаров вертолет Ми-8 ушел под лед Онежского озера

Пропавший с радаров вертолет Ми-8 потерпел крушение на поверхности Онежского озера и ушел под лед. Такой информацией поделился Telegram-канал Shot.

Предварительно, в результате происшествия погиб весь экипаж.

Как пишут журналисты Shot, спасатели обнаружили часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину в обозначенном районе поиска, который находится приблизительно в 20 километрах от села Деревянное. Предполагается, что вертолет при падении пробил лед и погрузился на дно, что привело к выходу из строя аварийного маяка и затруднило процесс поисков.

Утром спасатели планируют продолжить работы на месте катастрофы с помощью водолазов, так как глубина в этой области может достигать 50 метров.

Ранее сообщалось, что Ми-8 направлялся в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции «Русский лед — 2024». Также был опубликован список членов экипажа вертолета.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.