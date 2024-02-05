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В России «помолодел» опасный вид рака

Онколог Евсеев рассказал, что рак толстой кишки начали чаще находить у молодых

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Pexels

Один из опасных видов рака, опухоли толстой кишки, стали все чаще находить у более молодых пациентов. По словам онколога-химиотерапевта и члена экспертного совета фонда «Не напрасно» Владислава Евсеева, заболевания этого органа стали чаще выявлять у пациентов младше 50 лет, пишет «Лента.Ру».

Евсеев отметил, что статистика в России соответствует мировой, и возраст заболевших раком практически такой же, как и в других странах. Он также упомянул, что количество случаев рака толстой кишки немного возросло. Например, если в 2010 году было 619 случаев у людей до 40 лет, то в 2020 году уже 761. Но есть и виды рака, чье число снижается. Например, случаи рака желудка у людей до 40 лет уменьшились с 856 в 2010 году до 677 в 2020 году.

Врач отметил, что некоторые ученые уже рассматривают возрастную границу для диагностики рака как 45 лет, а не 50. Однако он подчеркнул, что говорить о «молодеющем» раке не совсем корректно, так как порог для ранней диагностики различных видов рака различен. Например, рак яичка в 35 лет не является удивительным случаем.

Исследователи из Бостона, США, также подтвердили тенденцию к «омоложению» рака. Они отметили, что у каждого нового поколения рак выявляется в более раннем возрасте. Предполагается, что изменения в окружающей среде и питании могут быть связаны с этим явлением, хотя точных причин развития рака в более молодом возрасте пока нет.

До этого главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн заявил, что пациенты зачастую имеют огромное количество мифов и заблуждений насчет онкологических заболеваний. По информации врача, на начальных этапах люди нередко путают рак с менее серьезным недугом и предпринимают в корне неверные действия: пьют обезболивающее, идут в баню или на массаж, греются на солнце. Тогда как все это может спровоцировать ускоренный рост злокачественных клеток.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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