В Московский регион вернутся январские морозы

В Москве и Подмосковье ожидаются холода, соответствующие январским температурам, начиная с середины недели. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил в разговоре с ТАСС, что в понедельник будет еще мартовская погода, вторник станет переходным днем с теплой февральской атмосферой, а затем наступят по-настоящему январские морозы.

Прогнозируется, что ночью в понедельник температура в Москве опустится до -2...-4°С, дневные значения будут колебаться от -1...3°С. В Подмосковье ожидаются ночные температуры от 1 до 6 градусов ниже нуля и дневные от нуля до -5°С. В ночь на вторник воздух охладится до 4-6 градусов мороза, а днем будет -2...4°С, в Подмосковье — от 3...8°С ниже нуля. Прогнозируются облачная погода, небольшие снегопады и возможные гололедицы в эти два дня.

Вильфанд добавил, что в ночь на среду температура упадет до 9-11°С мороза в Москве и до 9-14°С ниже нуля в области, местами даже до -18°С. Днем ожидается -5...7 градусов в столице и 4...9°С мороза в Подмосковье. В четверг ночью температура опустится до 11-16°С ниже нуля, а днем будет -9...-14°С. В пятницу и субботу прогнозируются очень низкие температуры около 15-20°С ниже нуля, а в субботу днем около 6-11°С ниже нуля.

Вильфанд добавил, что лишь в воскресенье начнется постепенное повышение температуры, а в начале следующей недели ожидается резкое увеличение на 10-13 градусов.

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