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На Корсике арестовали одного из самых разыскиваемых преступников в Европе Марко Радуано

На Корсике арестовали беглого босса мафии Марко Радуано

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

На острове Корсика был арестован один из самых разыскиваемых преступников в списке Европола босс мафии Марко Радуано, сообщает издание Bild.

Полиция задержала Радуано возле роскошного ресторана, в который он намеревался зайти вместе со своей спутницей.

В 2023 году Радуано, являвшийся боссом мафиозной группировки Апулии, совершил побег из самой охраняемой итальянской тюрьмы, в которой отбывал 24-летний срок за участие в преступной организации, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия.

Правоохранительные органы считают, что преступная группировка, возглавляемая Радуано, отличается особо высокой степенью агрессии и насилия.

В ходе операции по поимке Радуано был арестован и его ближайший подручный Джанлуиджи Трояно, с 2021 года скрывавшийся после побега из-под домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что арестованный итальянскими властями босс неаполитанской мафии «Каморра» Раффаэле Империале решил подарить государству принадлежащий ему искусственный остров.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

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