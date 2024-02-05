Аналитики рассказали, что россияне покупали в январе

В январе 2024 года, по сравнению с этим же месяцем годом ранее, россияне редко пользовались услугами аренды авто, но часто курьерскими. Это показало исследование CloudPayments, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, онлайн-оборот агентств по отправке грузов вырос на 101%, а также увеличился размер среднего чека на 184% — с 1 098 руб. до 3 121 руб. При этом онлайн-оборот аренды авто упал на 7%, снизилось и число транзакций – на 44%.

Также в начале года россияне активно покупали спорттовары. Онлайн-оборот спортивных магазинов вырос на 91%, число транзакций — на 144%. А размер среднего чека снизился на 22% — с 11 544 руб. до 9 031 руб. Стоит отметить, что параллельно наблюдался рост онлайн-оборота приложений и сайтов знакомств. Он составил 72%. Число транзакций в сфере онлайн-знакомств также возросло на 49%.

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