Больше половины россиян считают себя финансово неграмотными

Только 13% россиян считают себя финансово грамотными, при этом 63% считают, что у них есть проблемы с формированием бюджета, накоплением денег и тратами. Это показало исследование EARNIE, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интересно, что подавляющая часть респондентов, которые считают себя финансово неграмотными — женщины (62%).

Среди респондентов, кто планирует освоить инструменты финансовой грамотности в новом году, — только 23% ответили положительно. Среди них 69% — мужчины. А вот женщины в меньшей степени смотрят в сторону дружбы с финансовыми инструментами. Среди ответивших отрицательно на вопрос, почти 76% из них — женского пола.

Среди самых популярных и используемых респондентами инструментов финансовой грамотности оказались отслеживание трат (36%), преждевременное планирование бюджета (31%). Привычка откладывать до 10% дохода — есть только у 19% россиян, а вот подушка безопасности сформирована лишь у 5%.

На вопрос, инвестируют ли россияне, только 19% высказались положительно, а 81% — вообще не использует данный инструмент.

Среди самых востребованных активов для инвестирования по прежнему остаются: вклады в банках (35%), облигации (32%) и акции (26%). А инвестиции в валюту (15%) и относительно новый инструмент для рынка — криптовалюту (13%) — практически на равных по популярности. Самые непопулярные активы для вложений у россиян — недвижимость (6%) и краудлендинг (3%).

При этом интересы россиян в инвестировании на 2024 — менее консервативны. В топ-3 актива по популярности, в которые хотели бы вложить/инвестировать средства россияне в нынешнем году вошли — криптовалюта (25%), акции (24%) и недвижимость (22%).

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