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Власти Якутска отреагировали на рассылку с угрозами школьникам

В Якутске сообщили о мерах безопасности в школах после рассылки с угрозами

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Pixabay

Инцидент с рассылкой якутским школьникам писем с угрозами находится на контроле у правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования администрации Якутска.

Власти отреагировали на сообщения пользователя соцсетей, которые распространили скриншоты рассылки с угрозами в адрес якутских школьников.

«Все образовательные учреждения обеспечиваются физической охраной силами частных охранных организаций и оснащены системами экстренного вызова наряда Росгвардии, системами видеонаблюдения по периметру и внутри зданий, металлодетекторами», — говорится в сообщении чиновников.

Они добавили, что данный инцидент находится на контроле у правоохранительных органов. Родителей попросили не поддаваться панике.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша опроверг информацию о стрельбе в местной школе, назвав ее фейком. Он отметил, что региональные школы находятся в безопасности, для беспокойства нет причин.

Ранее очевидица стрельбы в школе в Отрадном спустя 10 лет рассказала о последствиях трагедии.

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