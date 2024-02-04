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На Урале водитель проехал по ребенку и привез его в травмпункт

Водитель, сбивший ребенка в Первоуральске, сам доставил его в травмпункт

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В Первоуральске Свердловской области на пешеходном переходе водитель Toyota Tundra сбил 10-летнего мальчика и проехал по нему. Как сообщил источник «Газеты.Ru» в травмпункте, сразу после происшествия водитель сам доставил пострадавшего в медицинское учреждение. Мальчик не сразу смог вспомнить, что с ним произошло.

«Сначала ребенка привезли в травмпункт. Мальчик пришел сам, его доставил тот водитель. Мальчик не помнил, что с ним произошло. Мы поставили ему предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Срочно вызвали родителей и скорую помощь. Сразу приехал сотрудник ГИБДД и уже разговаривал с водителем», — пояснил источник.

Позже ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга с диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма.

Инцидент произошел утром 4 февраля. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, за рулем Toyota Tundra находился 32-летний мужчина. В момент аварии был трезв. Он рассказал, что не заметил мальчика из-за высокого сугроба и допустил наезд.

Ранее напавшего на ребенка в Курчатове Курской области мужчину арестовали на два месяца.

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