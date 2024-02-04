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Российского школьника госпитализировали после катания на ватрушке в парке

В Саратове мальчика забрали на «скорой» после катания на ватрушке в парке

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Shutterstock/Petr Smagin

В Саратове 13-летний мальчик пострадал после катания с горки в парке. Об этом сообщает издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Инцидент произошел 4 февраля в Заводском районе города. Мальчик получил травму в парке отдыха «Ударник», катаясь на ватрушке. Ребенка доставили в состоянии средней степени тяжести в Университетскую клиническую больницу.

Информация о том, какие травмы получил мальчик, отсутствует.

Ранее в Подмосковье водитель внедорожника прицепил к авто более десяти ватрушек с детьми.

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