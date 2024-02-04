В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вскоре сигнал ракетной опасности был отменен.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

4 февраля дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по селу Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Глава региона отметил, что в результате атаки беспилотника была повреждена территория жилого дома, повреждены гараж и забор. По словам Гладкова, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

3 февраля под удар ВСУ попала пекарня в Лисичанске Луганской народной республики. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей.

Ранее Гладков заявил об обстреле ВСУ Шебекинского горокруга и Борисовского района.