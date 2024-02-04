Сведения об обстреле Лисичанска направят в ООН и Красный Крест

Данные об обстреле Лисичанска будут направлены в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК). Об этом РИА Новости сообщила омбудсмен Луганской народной республики Виктория Сердюкова.

«В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ и подлежит уголовному наказанию», — сообщила Сердюкова.

4 февраля сотрудники экстренных служб завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске Луганской народной республики.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей.

Ранее сообщалось, что СК РФ оценит действия лиц, причастных к атаке на Лисичанск.