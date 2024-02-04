Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сведения об обстреле Лисичанска направят в ООН и Красный Крест

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: сведения об обстреле Лисичанска направят в ООН и МККК

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Данные об обстреле Лисичанска будут направлены в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК). Об этом РИА Новости сообщила омбудсмен Луганской народной республики Виктория Сердюкова.

«В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ и подлежит уголовному наказанию», — сообщила Сердюкова.

4 февраля сотрудники экстренных служб завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске Луганской народной республики.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей.

Ранее сообщалось, что СК РФ оценит действия лиц, причастных к атаке на Лисичанск.

Все новости на тему:
Удар HIMARS по Лисичанску
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами