Мужчину, который ударил ребенка под Курском, арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который ударил четырехлетнего ребенка в одном из магазинов города Курчатов. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

«Суд <...> заключил под стражу 55-летнего Гулаева Мухамеда, обвиняемого в покушении», — указывается в публикации.

Согласно судебным материалам, в отношении нападавшего заведено дело по ч.3 ст. 30, пп. «в», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на жизнь малолетнего из хулиганских побуждений). Гулаев проведет под арестом два месяца.

По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии опьянения, нанес мальчику сильный удар кулаком в лицо без причины.

Перед этим Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой демонстрируется, как неадекватный мужчина внезапно напал на ребенка в одном из сетевых магазинов в Курской области.

Ранее ударивший ребенка мужчина в Курчатове заявил, что перепутал его с манекеном.