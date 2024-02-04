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Патриарх Кирилл заявил, что у науки не осталось сомнений в реальности Христа

Патриарх Кирилл: ученые признали фактом реальность Христа

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ученые больше не подвергают сомнениям реальность Иисуса Христа. Его слова передает РИА Новости.

«Все серьезные ученые признают факт пришествия в мир Иисуса Христа», — сказал глава Русской православной церкви после литургии в храме Христа Спасителя в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

По его словам, пришествие Спасителя можно отвергать только от малограмотности и научной отсталости. Патриарх при этом уточнил, что не все соглашаются с тем, что Иисус из Назарета — Сын Божий. Но, как отметил предстоятель РПЦ, это уже «вопрос веры, а не науки».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что студентов, изучающих историю, больше не знакомят с «антинаучными и антиисторическими» утверждениями относительно нереальности Иисуса Христа.

В начале февраля в РПЦ назвали главные достижения патриарха Кирилла за 15 лет. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя прошла интронизация предстоятеля церкви.

Ранее в РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых.

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