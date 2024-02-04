Стали известны подробности о сработавшем в Афинах взрывном устройстве

Сработавшее у здания министерства труда и социальной защиты в центре Афин взрывное устройство содержало 3-5 кг взрывчатого вещества. Об этом сообщил греческий телеканал Open TV.

Мощность бомбы подтвердила запись звука, который зафиксировали камеры внешнего наблюдения. Взрывной волной в офисе ведомства выбило окна до пятого этажа. Кроме того, получили повреждения и рядом стоящие здания.

До этого стало известно, что взрывное устройство сработало в ночь на субботу, 3 февраля. Бомбу заложили на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу. В 0:49 (1:49 мск) газета «Эфимерида тон синдактон» получила предупреждение о готовящемся взрыве. Сумку с бомбой подложили на ограждение перед отделением банка напротив министерства. Ответственность за установку бомбы взяла на себя ранее неизвестная организация «Революционная классовая самооборона».

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