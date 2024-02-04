Шестимиллионному гостю выставки «Россия» подарили поездку в Салехард

Шестимиллионный посетитель пришел на Международную выставку-форум »Россия«4 февраля — ровно спустя три месяца после ее открытия. Об этом сообщила генеральный директор «Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

«Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля Выставке «Россия» ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем наши гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион», — подчеркнула она.

Отмечается, что шестимиллионным посетителем стал Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой. В столице семья живет четыре года — до этого они жили в Красноярском крае и Хакассии. Сам Дмитрий родился в Забайкальском крае.

От «Дирекции выставки достижений «Россия» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа гости получили в подарок поездку в Салехард на День оленевода. В ходе поездки они пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

«Очень неожиданно и необычно. Мы даже не предполагали, что станем уникальными посетителями. У нас в планах было приехать на Выставку несколько раз. Спасибо большое за такой теплый прием — это очень приятно, что мы поедем в новый регион», — отметил Ершов.

По словам заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяны Бучковой, семья сможет посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, а также попробовать местные блюда и посмотреть на природу Арктики.

«Когда-то День оленевода считался профессиональным праздником, который подводил итог зимы для кочевников, но сейчас это настоящий фестиваль, на котором вы увидите совершенно другой Ямал», — добавила она.

Напомним, рубеж в пять миллионов гостей выставка преодолела 17 января. Пятимиллионным гостем стала семилетняя девочка из Катайска в Курганской области Полина Дмитриева. Семье был вручен сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией.

На Международной выставке-форум «Россия» гостей ждут культурные мероприятия, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов Российской Федерации, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.