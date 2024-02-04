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В Одессе людей старше 60 зовут на работу водителями маршруток

«Страна»: в Одессе людей старше 60 лет зазывают работать водителями маршруток

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Игорь Маслов/РИА Новости

В Одессе женщин и мужчин старше 60 лет зазывают работать водителями маршруток. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что речь о той категории граждан, которая не может быть мобилизована в армию.

По данным издания, подобные объявления расклеивает по городу одна из крупных компаний по пассажироперевозкам. Соискателям обещают бесплатное обучение на права категории «Д», которые дают право на управление крупным пассажирским транспортом, и гарантированное трудоустройство.

3 февраля депутат от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу сообщил, что в Верховную раду Украины был внесен альтернативный законопроект о мобилизации, призванный прекратить «охоту на людей».

До этого депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что в новой версии украинского законопроекта о мобилизации по-прежнему есть нарушения норм конституции страны.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить преимущество на поле боя, если власти страны мобилизуют еще около 500 тыс. человек. Обозреватели газеты The Washington Post отметили, что подобная точка зрения стала причиной серьезных разногласий военачальника с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Илон Маск отреагировал на насильственную мобилизацию на Украине.

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