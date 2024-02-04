«Дети священные»: избивший в магазине мальчика россиянин признался, что любит детей

Россиянин, ударивший в голову четырехлетнего ребенка в магазине Курчатова, признался, что относится к детям хорошо. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Я детей люблю. Дети для меня священные», — рассказал 55-летний мужчина, напавший на мальчика.

По данным издания, в тот день мужчина пять раз приходил в магазин за алкоголем и в момент ЧП был сильно пьян. Во время задержания агрессор все время повторял слова «Разве это ребенок?» Протрезвев, мужчина полностью раскаялся в содеянном.

Подозреваемый работал вахтовым методом на Курской АЭС, его родной регион — Ингушетия. У мужчины есть 15-летняя дочь.

Ранее адвокат назвал условие, при котором ударивший ребенка в магазине Курчатова мужчина может избежать наказания.