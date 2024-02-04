Заключенные в украинских тюрьмах, попавшие под стражу за пророссийскую позицию, рассказали британскому изданию The Guardian об издевательском отношении к ним. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Как отмечается в материале, помимо людей, которые действительно подвергли опасности жизни украинцев, в заключение попали люди, которые были вынуждены «принимать трудные решения».

Так, украинские власти к 15 годам тюремного заключения приговорили 30-летнюю Анюту Голомб якобы из-за передачи координат украинских военных. Ее муж отправлял фотографии со своего телефона «девушке в Донецке», которая, как предполагают украинские власти, работала на российскую разведку. По словам Голомб, компрометирующие материалы были найдены и в ее телефоне. Она утверждает, что муж пользовался ее телефоном под видом игр. При этом с девушкой в тюрьме находится ее двухлетняя дочь.

«Голомб признала свою вину, по ее словам, потому что чувствовала, что у нее нет выбора. Сейчас она находится в тюрьме вместе со своей двухлетней дочерью, но после ее третьего дня рождения ребенка заберут», — говорится в тексте.

Девушка написала заявление с просьбой обменять ее на другую заключенную и отправить в Россию, поскольку, по ее мнению, это лучший шанс на освобождение. Отмечается, что до этого она ни разу не была в России.

В свою очередь, Валентин Морой из Славянска рассказал, что попал в заключение из-за фотографии склада, где он работал. По его словам, работодатель из России попросил сделать снимок, чтобы убедиться в целостности здания. В итоге СБУ восприняла это как отправку секретной информации российской разведке. Еще один житель города, учитель географии и физики Константин Ванин был арестован после попытки уехать к друзьям в Крым. Мужчина сообщил, что признал вину под давлением.

Кроме того, отсутствие сочувствия к этим людям наглядно показывает история заключенного, приговоренного к 12 годам лишения свободы. Отмечается, что он не назвал свое имя, но согласился сфотографироваться.

«Во время предварительного заключения он подвергся нападению сокамерников. Они вытатуировали у него на лбу слово «орк» — уничижительный термин для обозначения российских солдат, широко используемый в Украине», — говорится в публикации.

Также среди приговоренных есть женщина, которая получила пять лет тюрьмы за «оказание материально-технической помощи» во время российского референдума в Херсонской области.