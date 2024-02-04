В Приангарье три вагона сошли с железнодорожных путей

В Иркутской области несколько вагонов сошли с железнодорожных путей, по факту случившегося организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 4 февраля на станции Кежемская, которая находится в ста километрах от Братска. В результате ЧП с рельс сошли три вагона. СК проводит проверку по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее в Москве задержали подростков, которые пытались поджечь релейный шкаф между ж/д станциями в Москве.