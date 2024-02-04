Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Приангарье три вагона сошли с железнодорожных путей

Под Братском три вагона сошли с путей

close
100%
«Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

В Иркутской области несколько вагонов сошли с железнодорожных путей, по факту случившегося организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 4 февраля на станции Кежемская, которая находится в ста километрах от Братска. В результате ЧП с рельс сошли три вагона. СК проводит проверку по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее в Москве задержали подростков, которые пытались поджечь релейный шкаф между ж/д станциями в Москве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами