Мужчина выжил после удара током в 48 тысяч вольт

Житель графства Кент получил серьезные травмы после удара током во время ремонтных работ, мужчина отсудил у компании, в которой работал, более 60 тысяч долларов. Об этом сообщает The Sun.

Более двух лет потребовалось электрику из Британии, чтобы встать на ноги после поражения электрическим током. В конце 2021 года мужчина работал на стройке и задел трубой линию электропередачи, через тело британца прошел разряд в 48 тысяч вольт.

Пострадавшего немедленно госпитализировали, за два года он перенес шесть операций и едва не лишился руки. Стива Гилмора удалось спасти, он подал в суд на руководство строительной компании, в которой работал более 20 лет.

Британцу удалось доказать халатность владельцев фирмы, которые не обесточили линию электропередачи и не обеспечили его безопасность, ему выплатили 60 тысяч долларов в качестве компенсации ущерба.

Ранее в Саратове четырехлетнего мальчика ударило током от световой уличной фигуры.