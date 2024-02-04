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На Алтае женщина избивала дочь проводом и таскала за волосы

В Горно-Алтайске осудят мать, избивавшую 13-летнюю дочь проводом

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Depositphotos

Жительница Горно-Алтайска предстанет перед судом по обвинению в истязании дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике Алтай.

Следствие установило, что 42-летняя обвиняемая из Кош-Агачского района с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивала дочь. Женщина наносила ребенку удары руками, проводом от зарядного устройства телефона, таскала ее за волосы. Избиение мать сопровождала оскорблениями в адрес несовершеннолетней.

О побоях узнали школьные учителя девочки, они обратились в правоохранительные органы с заявлением на мать ученицы.

Ребенка изъяли из семьи и передали под опеку близким родственникам. Дело обвиняемой передано в суд.

Ранее жительницу Кузбасса обвинили в истязании дочери, мать запирала ребенка в сундук и била проводом.

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