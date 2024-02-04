Названа причина громких звуков в центре Севастополя

Громкие звуки, которые утром 4 февраля могли слышать жители Севастополя, были связаны с проведением в городе военных учений. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

Он отметил, что во время тренировок российские военнослужащие применили реактивные бомбометы. При этом в самом Севастополе на данный момент все спокойно, подчеркнул глава местной администрации.

«Громкие звуки, которые были слышны в центре города — это военные проводили тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения. — «Газета.Ru»)», — уточнил Развожаев.

31 января в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В то же время все оперативные и экстренные службы были переведены в режим боевой готовности, рассказал губернатор населенного пункта.

Впоследствии появилась информация о том, что военнослужащие страны сбили воздушную цель в небе над городом. По словам Развожаева, обломки уничтоженной цели упали на одном из пустырей в Нахимовском районе.

Ранее российские средства ПВО сбили шесть ракет у берегов Крымского полуострова.