В Сиднее прошла акция в поддержку Палестины

В австралийском Сиднее тысячи людей вышли на акцию в поддержку Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, участники акции пришли с флагами Палестины в парк Гайд и потребовали от австралийских властей прекратить оказывать помощь Израилю.

Отмечается, что акция проходит в Сиднее в 17-й раз, и в ней участвуют не менее пяти тысяч человек.

«Люди приходят сюда каждую неделю, с первых дней обострения конфликта в секторе Газа и на Западном берегу [реки Иордан], и их не становится меньше. Сегодня, несмотря на 30-градусную жару, к нам, по предварительным оценкам, присоединились больше пяти тысяч человек», — поделился представитель общественного объединения Palestine Action Group (PAG).

До этого акция в поддержку Палестины прошла в бразильском Сан-Паулу. Участники акции прошли с протестом по Авенида Паулиста, одной из центральных магистралей города.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.