В Екатеринбурге полуторагодовалая девочка выпала из окна в сугроб

В Екатеринбурге соседи нашли под окнами многоэтажки полуторагодовалую девочку в одном подгузнике, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел днем 4 февраля, полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в одном подгузнике. Ребенка нашли соседи, они вызвали скорую помощь и полицию.

Выяснилось, что мать оставила дочь под присмотром четырехлетнего сына, маленький мальчик не уследил за сестрой. Девочка не получила серьезных травм, падение с высоты смягчил сугроб.

«Получается, спасибо коммунальщикам, что не вывезли снег, повезло, что у нас весь двор завален и не чистят», — рассказал житель дома.

По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

Ранее полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Уфе.