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Стало известно, сколько раз россияне ездили за границу в 2023 году

Количество туристических поездок россиян за границу в 2023 году выросло на 35%

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Количество заграничных поездок российских граждан со всеми целями по итогам 2023 года увеличилось на 17% по сравнению с предыдущим годом и составило 27 млн. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата), передает «Интерфакс».

При этом число поездок за границу с целью туризма выросло до 9,3 млн, что на 35% больше по сравнению с 2022 годом. Аналитики подчеркнули, что наиболее популярными направлениями для отдыха среди граждан РФ стали Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В прошлом году на эти страны пришлось 4,1 и 1,3 млн туристических поездок россиян соответственно. На третьем месте, в свою очередь, оказался Египет — немногим более 1 млн поездок.

Кроме того, в первую десятку самых востребованных туристических направления вошли Таиланд и Армения. За ними в данном рейтинге расположились КНР, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Куба.

В то же время в списке заграничных поездок со всеми целями первое место заняла Абхазия, которую в 2023 году посетили около 5,74 млн российских граждан. Также в топ-3 вошли Турция и Казахстан, куда отправились 5,6 и 2,9 млн человек соответственно.

Всего в статистике отражена информация по 62 иностранным государствам.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, сколько иностранцев посетили страну в 2023 году.

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