Полчища макак захватили город в Таиланде и обрушили его экономику

Город Лопбури в Таиланде подвергся нашествию длиннохвостых макак, которые захватили его территорию и создают проблемы для экономики и местных жителей. Об этом сообщает Le Courrier International.

«Армия» из 3500 длиннохвостых макак оккупировала город Лопбури в Таиланде. Животные буквально захватили центр одноименной провинции. Обезьяны раньше привлекали туристов и поселились у местного храма, однако сейчас полчища макак создают проблемы для местных жителей и влияют на экономику города.

Из-за агрессивных животных в город не хотят инвестировать, путешественники тоже обходят Лопбури стороной. Многие магазины и лавки обанкротились. Обезьяны врываются в дома жителей и устраивают там погромы, нападают на покупателей в торговых центрах.

«Арендующим торговые площади продавцам приходится почти каждый месяц устранять повреждения крыши. В результате все меньше и меньше покупателей приходят в магазин, многие торговые точки заброшены», — сообщил президент торгово-промышленной палаты Лопбури Пхонгсаторн Чайчанапханит.

Местные власти ищут решение проблемы вместе с сотрудниками департамента национальных парков.

Ранее обезьяна украла у мужчины iPhone и вернула после полученной газировки.