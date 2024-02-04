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Москвичам рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника

Москвичам назвали три правила для отличия сотрудника газовой службы от мошенника

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Depositphotos

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы рассказали москвичам, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника, представляющегося работником АО «Мосгаз». Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что сотрудники АО «Мосгаз» проверяют газовое оборудование ежегодно, это плановая процедура. Такие работы проводятся строго по графику, и даты проверок можно уточнить на сайте «Мосгаза» или в Telegram-канале.

«Сотрудников АО «Мосгаз» можно узнать по форменной одежде — темно-синей спецовке со светоотражающими полосами, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине», — говорится в публикации.

Также они обязаны предъявлять служебное удостоверение с фотографией и печатью компании с фирменной голограммой и с действительным сроком. Стоит помнить, что в ходе плановой проверки сотрудник газовой службы всегда приходит один и не предлагает никаких платных услуг.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало, что в жилом доме на Парковой улице в Москве произошел взрыв газа.

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