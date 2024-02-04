Москвичам рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы рассказали москвичам, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника, представляющегося работником АО «Мосгаз». Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что сотрудники АО «Мосгаз» проверяют газовое оборудование ежегодно, это плановая процедура. Такие работы проводятся строго по графику, и даты проверок можно уточнить на сайте «Мосгаза» или в Telegram-канале.

«Сотрудников АО «Мосгаз» можно узнать по форменной одежде — темно-синей спецовке со светоотражающими полосами, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине», — говорится в публикации.

Также они обязаны предъявлять служебное удостоверение с фотографией и печатью компании с фирменной голограммой и с действительным сроком. Стоит помнить, что в ходе плановой проверки сотрудник газовой службы всегда приходит один и не предлагает никаких платных услуг.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало, что в жилом доме на Парковой улице в Москве произошел взрыв газа.

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