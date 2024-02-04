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Прохожий и охранник магазина спасли россиянку от нападения пьяного незнакомца

В Якутии пьяный мужчина напал на женщину, ее спасли прохожие

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Shutterstock

В Якутске неизвестный мужчина напал на прохожую и пытался затащить ее в переулок, женщину спасли очевидцы и охранник местного магазина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Якутии».

По словам пострадавшей, рано утром 3 февраля она шла на работу, женщина ждала на остановке автобус и решила прогуляться. Она заметила, что ее преследует неизвестный мужчина, и попыталась убежать от него.

«Вдруг меня сзади хватают, руки в замок чуть ниже груди. Я начинаю кричать, звать на помощь. Попыталась вырваться, но не вышло. Слышу по-якутски «заткнись, закрой рот». И запах перегара. Я замолчала. Тут он меня поднимает, и пытается тащить дальше», — рассказала пострадавшая.

На помощь ей пришел случайный прохожий, якутянка сумела вырваться и забежать в ближайший магазин, охранник вместе с очевидцем не смогли задержать нападавшего, он скрылся во дворах жилых домов.

По словам женщины, в полицию она дозвонилась только с третьей попытки, участковый обошел дворы, злоумышленника пока не нашли.

Ранее волгоградца, который избил женщину на остановке, оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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