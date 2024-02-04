Власти намерены увеличить доступность семейного отдыха

Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко в ходе пленарной сессии Дня туризма на Международной выставке-форуме «Россия» предложила разработать новые программы по доступности семейного отдыха. Об этом сообщает ТАСС.

«Возможность семейного отдыха внутри страны является одним из важных аспектов, которые должны найти отражение в планах работы туристской отрасли и быть поддержаны государством», — пояснила Святенко.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, поэтому вице-спикер подчеркнула важность проработки подобных мероприятий.

До этого участница конкурса «Это у нас семейное» Любовь Дьяченко говорила, что президент России Владимир Путин уделяет первостепенное значение вопросам семьи.

Дьяченко отметила, что участие в конкурсе может дать возможность участникам больше путешествовать по России.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.