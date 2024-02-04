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В Адыгее мужчина с ножом затащил ребенка под мост и изнасиловал

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка

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Сотрудники полиции задержали в Адыгее подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки, мужчина напал на ребенка днем 2 февраля и надругался. Об этом сообщает СУ СК РФ Краснодарского края.

По данным следствия, мужчина напал на ребенка под Яблоновским мостом, который соединяет одноименный поселок с Краснодаром. Он надругался над школьницей, угрожая ей ножом и скрылся, насильник попал на записи камер видеонаблюдения.

Полицейским удалось быстро установить местонахождение мужчины, подозреваемый был задержан в своем доме в Тахтамукайском районе. Возбуждено уголовное дело.

Следователями изъяты предметы одежды, в которых мужчина предположительно находился в момент совершения преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Карелии осудили иностранца, который приехал на заработки и надругался над девочкой.

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