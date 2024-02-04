Стало известно, как можно потерять жилье из-за цифровой подписи

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов рассказал, что электронная цифровая подпись (ЭЦП) помогает заключить многие договоры, не выходя из дома, но в руках мошенников она может стать опасным орудием. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он напомнил, что электронная подпись приравнивается к собственноручной. Она находится в виде файла на электронном носители. Если он не защищен, то доступ к ЭЦП могут получить злоумышленники и без ведома владельца заключать договоры купли-продажи, дарения.

Данилов добавил, что с помощью электронной подписи мошенники также могут подать документы на регистрацию перехода права собственности.

Эксперт напомнил, что хранитель с ЭЦП следует хранить в надежном месте, а также беречь пароли.

До этого на круглом столе комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству прошло обсуждение законодательных аспектов внедрения в России электронных водительских удостоверений. Юристы и эксперты выразили опасения по поводу сохранности персональных данных водителей.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.