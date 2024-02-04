Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как можно потерять жилье из-за цифровой подписи

Финансист Данилов: цифровая подпись в руках мошенников может лишить жилья

close
100%
Pexels

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов рассказал, что электронная цифровая подпись (ЭЦП) помогает заключить многие договоры, не выходя из дома, но в руках мошенников она может стать опасным орудием. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он напомнил, что электронная подпись приравнивается к собственноручной. Она находится в виде файла на электронном носители. Если он не защищен, то доступ к ЭЦП могут получить злоумышленники и без ведома владельца заключать договоры купли-продажи, дарения.

Данилов добавил, что с помощью электронной подписи мошенники также могут подать документы на регистрацию перехода права собственности.

Эксперт напомнил, что хранитель с ЭЦП следует хранить в надежном месте, а также беречь пароли.

До этого на круглом столе комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству прошло обсуждение законодательных аспектов внедрения в России электронных водительских удостоверений. Юристы и эксперты выразили опасения по поводу сохранности персональных данных водителей.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами