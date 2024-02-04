ВСУ 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР. Такие данные приводит Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Из 30 случаев обстрела 5 приходится на донецкое направление и 25 — на горловское. В результате ударов было повреждено одно домовладение, о пострадавших гражданских не сообщается.

До этого Горловка в ДНР оказалась частично обесточена после обстрелов ВСУ.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций на Донецком направлении.