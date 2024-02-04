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В МЧС рассказали подробности о поисковых работах на завалах в Лисичанске

МЧС: тела 20 погибших извлечены из-под завалов в Лисичанске

В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что тела 20 погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что спасатели с риском для жизни продолжают разбор завалов и поиск людей, несмотря на угрозу повторного удара.

До этого стало известно, что спасатели и представители администрации Луганской народной республики (ЛНР) намерены всю ночь продолжать разбор завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной ударом украинской армии.

В больницу Луганска доставят четверых пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске.

Ранее военные следователи назвали вооружение из которого ВСУ ударили по пекарне в ЛНР. Украинская армия вела огонь из РСЗО HIMARS.

Удар по пекарне нанесли в 14:20 в субботу, 3 февраля. Под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек. Сейчас сотрудники МЧС и комендатуры пытаются достать мирных жителей из-под завалов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Удар HIMARS по Лисичанску
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