В Кургане на кладбище обнаружили брошенные гробы

На кладбище в Кургане, где были найдены брошенные гробы с телами, провели захоронения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу горадминистрации.

До этого издание Ura.ru писало, что на кладбище в курганском микрорайоне Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных на 124-м квартале.

В городской администрации сообщили, что брошенных гробов на кладбище в Зайково больше нет, было проведено захоронение. Также, в пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка.

При этом агентство сообщило, что не располагает комментарием профильных ведомств и организаций по поводу изначальных обстоятельств ситуации.

До этого Следственное управление Следственного комитета РФ по Северной Осетии сообщило, что было возбуждено уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции (СВО) во Владикавказе.

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