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Разбор завалов обстрелянной ВСУ пекарни в Лисичанске не будут прерывать на ночь

В Лисичанске разбор завалов попавшей под обстрел ВСУ пекарни продолжат всю ночь

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Администрация Лисичанска/ТАСС

Спасатели и представители администрации Луганской Народной Республики (ЛНР) намерены всю ночь продолжать разбор завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной ударом украинской армии. Об этом сообщило в своем Telegram-канале правительство региона.

На месте работают представители республиканской и городской власти, всем пострадавшим окажут всю необходимую поддержку.

«Сотрудники МЧС оказывают всю помощь, которая необходима для разбора завалов», — сказал в опубликованном видеообращении первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

Он подчеркнул, что сейчас самое главное — «сохранить жизни людей», которые находятся под взорванным зданием.

Говтвин счел массированный удар по мирным жителям очередным терактом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что снаряды попали в здание хлебопекарни, совмещенной с кафе. Здесь в выходной день собрались жители Лисичанска, чтобы отдохнуть с семьей за чаем с пирожными. В этот момент прогремели взрывы.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на машину в Белгородской области.

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