Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску в ЛНР выросло до восьми. Об этом сообщает глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко, слова которой передает пресс-служба правительства региона.

«По оперативным данным, в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли 8 человек, 10 — получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Удар по пекарне нанесли в 14:20 в субботу, 3 февраля. Под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек. Сейчас сотрудники МЧС и комендатуры пытаются достать мирных жителей из-под завалов.

Также сообщалось, что в больницу Луганска доставят четверых пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске.

До этого стало известно, что ВСУ, по предварительной информации, применили натовское вооружение при ударе по пекарне Лисичанска в Луганской Народной Республике.

Кроме того, глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко говорила, что число пострадавших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в ЛНР увеличилось до восьми.

Ранее экс-разведчик США впервые посетил Луганск.